рф передавала йеменским хуситам спутниковые данные. Фото:

https://racurs.ua/n200570-rossiya-peredavala-husitam-dannye-dlya-atak-na-torgovye-suda-v-krasnom-more-wsj.html

Ракурс

Країна-агресор росія активно підтримує єменських хуситів.

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Москва надає бойовикам супутникові дані для наведення ракет і ударних безпілотників на судна в Червоному морі, що належать західним країнам. Атаки на торгові судна стали частиною широкомасштабної кампанії, спрямованої на підрив безпеки важливих морських шляхів. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на три джерела.

Зазначається, що росіяни передавали хуситам інформацію через представників іранського Корпусу вартових ісламської революції. Дані з супутників рф дозволили бойовикам атакувати один із найважливіших морських коридорів світової торгівлі, що проходить через Червоне море.

WSJ пише, що росія таким чином не лише допомагала хуситам, але й посилювала свій вплив у регіоні через підтримку проіранських угруповань, що загрожує міжнародній безпеці та торгівлі.

Нагадаємо, у червні єменські хусити атакували в Аденській затоці судно Verbena, яке належить Україні, але експлуатується Польщею. Бойовики запустили дві протикорабельні крилаті ракети, які влучили в судно. Під час нападу один цивільний моряк отримав важкі поранення.

Джерело: The Wall Street Journal