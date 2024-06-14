Хусити атакували українське судно Verbena. Фото:

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Хусити атакували в Аденській затоці судно Verbena. Напад на український суховантаж, який належить Україні, експлуатується Польщею та йшов під прапором Палау, стався 13 червня.

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Бойовики запустили дві протикорабельні крилаті, які влучили в судно. Корабель нещодавно пришвартувався в Малайзії та прямував до Італії з дерев’яними будівельними матеріалами. Під час нападу один цивільний моряк отримав важкі поранення. Виникла пожежа, з загорянням боровся екіпаж. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

Зазначається, що літак USS Philippine Sea (CG 58) евакуював пораненого моряка на корабель. Там постраждалому надали медичну допомогу.

Така безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці, — заявили в командуванні.

Американці наголосили, що хусити загрожують життю громадян третіх країн, які не мають нічого спільного з конфліктом у Газі.

Нагадаємо, у лютому в Червоному морі хусити атакували балістичною ракетою британський суховантаж Rubymar, що йшов під прапором Белізу. Судно, яке перевозило понад 20 тис. т токсичних добрив, затонуло.