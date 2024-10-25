Украина воюет против двух ядерных государств: каким будет ответ НАТО на агрессию Северной Кореи

https://racurs.ua/n200588-ukraina-vouet-protiv-dvuh-yadernyh-gosudarstv-kakim-budet-otvet-nato-na-agressiu-severnoy-korei.html

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Видання Bloomberg пише, що відповіді держав Альянсу на відправку солдатів КНДР в рф для участі у війні проти України є обмеженими, однак можуть включати щонайменше два варіанти.

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Серед них посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Згідно з публікацією, Південна Корея представить частину розвідувальних даних стосовно перекидання північнокорейських військових у росію офіційним особам НАТО на засіданні Північноатлантичної ради.

Згідно з південнокорейськими документами, передбачається, що війська КНДР будуть відправлені на фронт після завершення приблизно місячної підготовки на військових об'єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську і Благовєщенську.

Кремль планує забезпечити північнокорейців зброєю і бойовою формою, а також фальшивими посвідченнями особи, щоб вони виглядали як жителі східних регіонів росії, йдеться в документі південнокорейської розвідки.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, що північнокорейські війська вже перебувають у росії. Білий дім заявив, що близько 3000 солдатів зараз проходять підготовку в росії.

60% снарядів, які використовує у війні росія, походять з Північної Кореї, пише Bloomberg

Лише 30% були російського виробництва, а 10% постачалися Іраном. КНДР передала путіну 8 мільйонів снарядів, близько 100 ракет Hwasong-11, а також протитанкові засоби Bulsae-4.

Агентство пише, що перевезення першої групи військових із КНДР до порту Владивосток відбулося з 8 по 13 жовтня. Крім цього, документи південнокорейської розвідки містять дані про масштабні поставки зброї з КНДР до рф з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Так, згідно з документами, з серпня 2022 року Пхеньян відправив Москві приблизно 8 мільйонів артилерійських снарядів калібрів 122 мм і 152 мм, а також близько 100 ракет Hwasong-11 та протитанкові засоби Bulsae-4.