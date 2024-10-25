Военные призвали готовить к обороне Днепропетровскую область

https://racurs.ua/n200590-voennye-prizvali-gotovit-k-oborone-dnepropetrovskuu-oblast.html

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Готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно сьогодні.

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Так вважає заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно.

Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом — Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес, — вважає Жорін.

Сьогодні командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант Станіслав Бунятов (Осман) повідомив, що ворогу вдалося прорватися до Вишневого на Донеччині.

До виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км від Покровського напрямку та 11 від Гуляйпільського, — написав військовий.

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников пише, що ситуація у Селидовому критична, ворогу вдалося закріпився у частині багатоповерхівок 11 кварталу, на півдні, сході та центрі міста.