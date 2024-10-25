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Военные призвали готовить к обороне Днепропетровскую область
Военные призвали готовить к обороне Днепропетровскую областьhttps://racurs.ua/n200590-voennye-prizvali-gotovit-k-oborone-dnepropetrovskuu-oblast.htmlРакурс
Готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно сьогодні.
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Так вважає заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.
Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно.
Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом — Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес, — вважає Жорін.
Сьогодні командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант Станіслав Бунятов (Осман) повідомив, що ворогу вдалося прорватися до Вишневого на Донеччині.
До виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км від Покровського напрямку та 11 від Гуляйпільського, — написав військовий.
Український військовий кореспондент Богдан Мирошников пише, що ситуація у Селидовому критична, ворогу вдалося закріпився у частині багатоповерхівок 11 кварталу, на півдні, сході та центрі міста.
У нас зараз важка ситуація абсолютно на всіх ділянках фронту. Сподіватись, що на якомусь місті рф зупиниться, не потрібно, — написав раніше Максим Жорін. — Раніше ми могли говорити про більш спокійні напрямки, куди перекидали підрозділи в якості відпочинку. Зараз же п***ри намагаються наступати по всім напрямкам, усюди складно. На деяких — Покровськ, Торецьк, Куп’янськ — критично.
Вони далі будуть розвивати просування, поки сили та засоби будуть дозволяти. А українська армія, ціною великих зусиль та на характері, буде стримувати ворога. На фоні цього всього найголовніше для всієї країни усвідомити, наскільки зараз важко українському бійцю і наскільки все суспільство має підтримувати військо. Саме на українському солдатові тримається абсолютно все.
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