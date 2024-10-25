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В Польше будут судить фермера, призвавшего путина «разобраться с Украиной»
В Польше будут судить фермера, призвавшего путина «разобраться с Украиной»https://racurs.ua/n200593-v-polshe-budut-sudit-fermera-prizvavshego-putina-razobratsya-s-ukrainoy.htmlРакурс
Прокуратура міста Ґлівіце направила до суду обвинувальний акт проти фермера Пьотра Г. і його дочки Агати Г., які під час протесту фермерів у лютому в місті Ґожице (Сілезія) вивісили на тракторі прапор СРСР і банер, адресований кремлівському диктатору владіміру путіну.
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У лютому вони брали участь у загальнопольському протесті фермерів, який проходив у різних частинах країни.
Під час проїзду колони сільськогосподарської техніки в Ґожицях на передній частині трактора, в якому їхали підозрювані, вони вивісили банер з написом «путін, розберись з Україною і Брюсселем, і з нашою владою», а поруч з ним прикріпили прапор СРСР.
Генконсулка Польщі у Львові вибачилася перед українцями за дії поляків на кордоні.
Я думала, що так ганебно можуть поводитися лише росіяни, — написала Еліза Дзвонкевич.
Полька також нагадала про події Варшавського повстання 1944 року, зокрема, про відмову радянських військ дозволити посадку літаків союзників на підконтрольній їм території.
Генконсулка додала тоді, що її заява стосується не вимог страйкарів, а форми протесту.
Ганьба і сором. Перепрошую, Україно, яка воює, перепрошую, — написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.
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