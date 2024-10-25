У Польщі судитимуть фермера, що закликав путіна «розібратися з Україною»

https://racurs.ua/ua/n200593-u-polschi-sudytymut-fermera-scho-zaklykav-putina-rozibratysya-z-ukrayinou.html

Ракурс

Прокуратура міста Ґлівіце направила до суду обвинувальний акт проти фермера Пьотра Г. і його дочки Агати Г., які під час протесту фермерів у лютому в місті Ґожице (Сілезія) вивісили на тракторі прапор СРСР і банер, адресований кремлівському диктатору владіміру путіну.

.

У лютому вони брали участь у загальнопольському протесті фермерів, який проходив у різних частинах країни.

Під час проїзду колони сільськогосподарської техніки в Ґожицях на передній частині трактора, в якому їхали підозрювані, вони вивісили банер з написом «путін, розберись з Україною і Брюсселем, і з нашою владою», а поруч з ним прикріпили прапор СРСР.