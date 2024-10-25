россия залила Молдову деньгами на покупку голосов – полиция задержала лидера группировки

https://racurs.ua/n200599-rossiya-zalila-moldovu-dengami-na-pokupku-golosov-policiya-zaderjala-lidera-gruppirovki.html

Ракурс

Поліція Молдови затримала лідера злочинного угруповання, що входить до організації проросійського олігарха-втікача Ілана Шора. Його підозрюють у підкупі громадян на виборах і референдумі про ЄС у Молдові.

.

До правоохоронців звернулася жінка й повідомила, що отримала від чоловіка 1,5 тисячі молдовських лей (близько 3,5 тисячі гривень) за те, щоб віддати голос за «конкретного кандидата» на виборах, а на референдумі проголосувати проти курсу країни до Євросоюзу.

Під час обшуків вдома і в офісі у підозрюваного поліція знайшла списки довірених осіб, а також спостерігачів на виборчих дільницях, яким мали заплатити за вплив на голоси виборців. Чоловіка затримали на три доби.

Силовики у Молдові раніше повідомляли, що у жовтні рф переказала до Молдови для підкупу виборців понад 24 млн дол. Загальна сума перевищує 39 млн.

Cхема підкупу виборців почала діяти наприкінці весни, але кількість переказів зросла саме напередодні виборів та референдуму.

Усе відбувалося через додаток «Промзвʼязокбанку» — людям допомагали встановлювати боти в Telegram і так отримували їхні номери телефонів.

Зараз у Молдові задокументували понад 520 людей, причетних до схеми підкупу виборців. Їм загрожує до трьох років увʼязнення або великий штраф.

Крім того, невідомий, який представився співробітником правоохоронних органів, розіслав ЗМІ список, що містить імена кількох тисяч громадян, нібито пов’язаних із мережею проросійського олігарха-втікача Ілона Шора. Антикорупційна прокуратура повідомила, що проаналізує зазначені у списку дані.

У листі аноніма також ідеться про те, що люди, чиї імена вказані у списку, «залучали громадян на протести, збирали їхні персональні дані і відкривали їм рахунки в російських банках».