Потери российской армии в Курской области. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n200608-poteri-rf-v-kurskoy-oblasti-nazval-genshtab-vsu.html

Ракурс

Втрати російських окупантів у Курській області назвали українські військові.

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З початку Курської операції армія країни-агресора втратила 17 тис. 819 військових. На «вантаж 200» перетворилися 6 тис. 662 росіян. Санітарні втрати склали 10 тис. 446 осіб. Крім того, 711 загарбників вдалося взяти у полон. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Українські захисники знищили 45 танків, 256 бойових броньованих машин, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артилерійських систем та п’ять реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі також поінформували, що за минулу добу українські військові ліквідували 1 тис. 690 росіян. Також були знищені 45 ББМ та 56 дронів.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 жовтня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 687 тис. 600 (+1 тис. 690) осіб,

танків — 9 тис. 109 (+12) од,

бойових броньованих машин — 18 тис. 332 (+45) од,

артилерійських систем — 19 тис. 782 (+29) од,

РСЗВ — 1 тис. 240 (+2) од,

засоби ППО — 984 (+2) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 тис. 726 (+56),

крилаті ракети — 2 тис. 625 (+0),

кораблі/катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 27 тис. 460 (+95) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 541 (+6).

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяву російського диктатора володимира путіна про нібито оточення українських військ на Курщині. Наголосив, що Сили оборони продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога.