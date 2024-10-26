Оккупанты усиливают мобилизацию на захваченных территориях, фото: ТСН

https://racurs.ua/n200621-rashisty-usilivaut-mobilizaciu-na-vot-cns.html

Ракурс

Російські загарбники проводять агресивну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Вербувальники" стали особливо «активними». Рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блок-постах відбуваються щодня. Чергова така «облава» відбулася в Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу окупанти приділяють молодим чоловікам.

Представники окупаційної «влади» запитують про їхню діяльність, місце роботи та ставлення до «спеціальної військової операції», — розповіли у ЦНС. — Якщо людині не вдається уникнути настирливих рекрутерів, вона змушена вислуховувати лекцію про патріотизм та «переваги» служби в «другій армії світу».

У ЦНС наголошують, що відповідні дії окупантів не обмежуються лише пропагандистськими гаслами:

Російська окупаційна адміністрація створила умови, коли чоловіки можуть отримати російський паспорт тільки через фейкові військкомати.

У ЦНС закликають жителів тимчасово окупованих територій уникати ризику бути мобілізованими до окупаційної армії, а в разі, якщо вже стали жертвою мобілізації — дотримуватися інструкції зі здачі в полон.