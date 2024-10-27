Ермак: Киев может интегрировать в «формулу мира» инициативы Китая и других стран

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Ракурс

Україна може розглянути ініціативи Китаю, Бразилії та ПАР, щоб інтегрувати у «формулу миру» Володимира Зеленського.

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Про це заявив голова офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю італійській Corriere Della Sera.

На початку листопада ми завершимо нашу формулу світу, і Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, таких як Китай, Бразилія, Південна Африка тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку, — вважає Єрмак.

Нагадаємо, влітку 2024 року Володимир Зеленський представив свою «формулу світу» на саміті у Швейцарії. Коли пройде другий саміт і чи братиме в ньому росія, невідомо.

План перемоги Зеленський представив США та Європі восени. Москва зневажливо відгукується про обох ініціатив, але схвально відгукувалася про миротворчі пропозиції Пекіна.

Інші тези голови Офісу президента, який часто виступає на зовнішньополітичні теми, такі:

Вибори в Україні будуть одразу після закінчення війни з рф:

Зеленський дуже чітко заявив, що він хоче, щоб усі солдати мали можливість голосувати, так само як і біженці за кордоном. Але на сьогодні ресурси повинні йти на війну.

Україна не боїться перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Нещодавня зустріч Зеленського з Трампом пройшла дуже добре:

Я був присутній, не буду розповідати подробиць, це було за закритими дверима, але можу сказати, що ми повернулися зі Сполучених Штатів впевнені, що жоден із двох кандидатів не хоче дозволити путіну виграти цю війну і що військова підтримка буде продовжена.

Щоб почати переговори, потрібно повернутися до ситуації, яка була до повномасштабного вторгнення рф в Україну, бо тоді можна буде говорити про те, як повернути наш суверенітет до кордонів 1991 року: