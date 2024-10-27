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Грузия утвердит правительство, несмотря на то, что четыре коалиции оппозиции не признают результаты выборов
Грузия утвердит правительство, несмотря на то, что четыре коалиции оппозиции не признают результаты выборовhttps://racurs.ua/n200646-gruziya-utverdit-pravitelstvo-nesmotrya-na-to-chto-chetyre-koalicii-oppozicii-ne-priznaut.htmlРакурс
Грузія затвердить уряд попри те, що опозиція не визнає результатів виборів.
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У відповідь на тези опонентів про «вкрадені вибори» прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе сказав, нібито їм «забракло гідності змиритися з черговою поразкою».
Перемогу «Грузинської мрії» на виборах визнали прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв та очільник угорського уряду Віктор Орбан.
Екзит-поли опозиційних каналів зазначали, що опозиція набрала більше голосів (52%), ніж провладна «Грузинська мрія» (40,9%). Офіційні ж дані ЦВК свідчать, що правляча партія має 54,08% голосів, а опозиція сумарно 37,58%.
Усі чотири грузинські опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів.
Ми маємо звернутися до розумних форм протестів, які будуть направлені на захист вибору громадян і європейського майбутнього, — заявив лідер партії «Гахарія за Грузію».
«The results do not represent the will of the Georgian people," states Giorgi Gakharia, leader of the For Georgia party.— Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) October 27, 2024
With that, all four opposition groups who passed the threshold according to the CEC are now aligned in declaring the elections rigged and refusing to…
Ще один опозиціонер, Мамука Хазарадзе, вважає, що «Грузію готують до росії, але цього не станеться».
«Коаліція за зміни» відмовляється від парламентських мандатів. Про це у прямому ефірі повідомила Нана Малашхія, яка очолювала виборчий список об'єднання.
Вибори сфальшовані, результати нелегітимні. Ми не збираємося легітимізувати вкрадені голоси грузинського народу. Ми відмовляємось від своїх парламентських мандатів, — сказала Малашія.
Підписанти Хартії, проєвропейські опозиційні коаліції та партії повідомляють, що ці вибори не відбивають волю грузинського народу.
Ніка Гварамія, коаліція «За зміни» (набрала 10,92% голосів):
Вибори вкрадені. Це узурпація влади.
Гіоргі Гахарія, партія «Гахарія за Грузію» (набрала 7,76% голосів):
Іванішвілі порушив волю народу
Мамука Хазарадзе, коаліція «Сильна Грузія» (набрала 8,78% голосів):
Бідзіна провів спецоперацію КДБ. Вибори повністю сфальсифіковані!
Тіна Бокучава, коаліція «Єдність» (набрала 10,12% голосів):
Перемогу вкрали у грузинського народу.
Надто серйозно говорити, що вибори пройшли без проблем, — заявила Маркета Грегорова, член Європейського парламенту та незалежний спостерігач на виборах у Грузії.
У коментарі Formula євродепутат Маркета Грегорова, яка прибула до Тбілісі для спостереження за перебігом парламентських виборів у Грузії, повідомила, що говорити про вибори «без проблем» недоречно:
Виходячи з проблем, які ми особисто бачили, та звинувачень, які ми чуємо, надто серйозно говорити, що вибори пройшли без проблем
На думку євродепутата Грегорової, рішення про зупинення процесу вступу до ЄС не зміниться.
Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підхопив оцінку спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ, які не сильно розкритикували хід голосування та висловили надію на покращення ситуації у «обраному цим голосуванням» уряді.
Кобахідзе заявив, що прес-конференція міжнародних моніторингових місій довела, що немає «ніяких сумнівів та знаків питання» у зв’язку з легітимацією парламентських виборів у Грузії.
Підкуп виборців
На парламентських виборах у Грузії міжнародні спостерігачі зафіксували безліч порушень.
Так, за даними IRI представники правлячої партії «Грузинська мрія» збирали посвідчення особи виборців.
Це, вважають у міжнародній комісії, створювало психологічний тиск та сприяло підкупу голосів, формуючи атмосферу страху та залякування.
Також, як повідомляється, незважаючи на технічно справне голосування, виникли проблеми зі скануванням бюлетенів та таємницею голосування.
Із явних порушень спостерігачі IRI відзначили:
- Систематичний тиск на виборців
- Підкуп голосів
- Повторне голосування та неперевірку позначок
Джон Шимкус, один із керівників місії Міжнародного республіканського інституту (IRI), закликав Центральну виборчу комісію провести справедливий та прозорий підрахунок голосів.
Деніел Твінінг, президент IRI, наголосив на необхідності проведення прозорих та інклюзивних виборів. Він закликав парламент Грузії скасувати закон про іноземних агентів, який загрожує основним свободам та створює атмосферу страху, що обмежує свободу слова та вираження думок.
Крім того, спостерігачі зазначили, що правляча партія використала державні ресурси для підвищення своєї активності та залякування виборців.
Місцеві жителі повідомляли про те, що їм загрожували позбавленням соціальної допомоги, якщо вони не підтримають «Грузинську мрію».
Критики міжнародної комісії зазнала і робота Центральної виборчої комісії.
На думку Маргарети Седерфельт, однієї з керівників IRI, довіра до ЦВК з боку населення дуже низька.
Глава спостережної місії ENEMO (НВО «Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами») Златко Вуйвович заявив, що парламентські вибори в Грузії відбулися в «поляризованій та обмежувальній обстановці».
У той же час, Інститут Демократії (NDI) закликає дочекатися обробки скарг.
Згідно з останніми попередніми результатами ЦВК, «Грузинська мрія — Демократична Грузія» отримала на парламентських виборах 54,273% (1 114 936 голосів). Наразі підраховано бюлетені виборців, які проголосували на 3085 дільницях, що становить 99,164% від загальної кількості (дільниць). Загалом під час виборів було відкрито 3111 виборчих дільниць.
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