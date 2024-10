Грузия утвердит правительство, несмотря на то, что четыре коалиции оппозиции не признают результаты выборов

Грузія затвердить уряд попри те, що опозиція не визнає результатів виборів.

.

У відповідь на тези опонентів про «вкрадені вибори» прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе сказав, нібито їм «забракло гідності змиритися з черговою поразкою».

Перемогу «Грузинської мрії» на виборах визнали прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв та очільник угорського уряду Віктор Орбан.

Екзит-поли опозиційних каналів зазначали, що опозиція набрала більше голосів (52%), ніж провладна «Грузинська мрія» (40,9%). Офіційні ж дані ЦВК свідчать, що правляча партія має 54,08% голосів, а опозиція сумарно 37,58%.

Усі чотири грузинські опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів.

«The results do not represent the will of the Georgian people," states Giorgi Gakharia, leader of the For Georgia party.



With that, all four opposition groups who passed the threshold according to the CEC are now aligned in declaring the elections rigged and refusing to…