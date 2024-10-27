Грузия утвердит правительство, несмотря на то, что четыре коалиции оппозиции не признают результаты выборов

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Грузія затвердить уряд попри те, що опозиція не визнає результатів виборів.

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У відповідь на тези опонентів про «вкрадені вибори» прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе сказав, нібито їм «забракло гідності змиритися з черговою поразкою».

Перемогу «Грузинської мрії» на виборах визнали прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв та очільник угорського уряду Віктор Орбан.

Екзит-поли опозиційних каналів зазначали, що опозиція набрала більше голосів (52%), ніж провладна «Грузинська мрія» (40,9%). Офіційні ж дані ЦВК свідчать, що правляча партія має 54,08% голосів, а опозиція сумарно 37,58%.

Усі чотири грузинські опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів.

Ми маємо звернутися до розумних форм протестів, які будуть направлені на захист вибору громадян і європейського майбутнього, — заявив лідер партії «Гахарія за Грузію».

«The results do not represent the will of the Georgian people," states Giorgi Gakharia, leader of the For Georgia party.



With that, all four opposition groups who passed the threshold according to the CEC are now aligned in declaring the elections rigged and refusing to… — Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) October 27, 2024

Ще один опозиціонер, Мамука Хазарадзе, вважає, що «Грузію готують до росії, але цього не станеться».

«Коаліція за зміни» відмовляється від парламентських мандатів. Про це у прямому ефірі повідомила Нана Малашхія, яка очолювала виборчий список об'єднання.

Вибори сфальшовані, результати нелегітимні. Ми не збираємося легітимізувати вкрадені голоси грузинського народу. Ми відмовляємось від своїх парламентських мандатів, — сказала Малашія.

Підписанти Хартії, проєвропейські опозиційні коаліції та партії повідомляють, що ці вибори не відбивають волю грузинського народу.

Ніка Гварамія, коаліція «За зміни» (набрала 10,92% голосів):

Вибори вкрадені. Це узурпація влади.

Гіоргі Гахарія, партія «Гахарія за Грузію» (набрала 7,76% голосів):

Іванішвілі порушив волю народу

Мамука Хазарадзе, коаліція «Сильна Грузія» (набрала 8,78% голосів):

Бідзіна провів спецоперацію КДБ. Вибори повністю сфальсифіковані!

Тіна Бокучава, коаліція «Єдність» (набрала 10,12% голосів):

Перемогу вкрали у грузинського народу.

Надто серйозно говорити, що вибори пройшли без проблем, — заявила Маркета Грегорова, член Європейського парламенту та незалежний спостерігач на виборах у Грузії.

У коментарі Formula євродепутат Маркета Грегорова, яка прибула до Тбілісі для спостереження за перебігом парламентських виборів у Грузії, повідомила, що говорити про вибори «без проблем» недоречно:

Виходячи з проблем, які ми особисто бачили, та звинувачень, які ми чуємо, надто серйозно говорити, що вибори пройшли без проблем

На думку євродепутата Грегорової, рішення про зупинення процесу вступу до ЄС не зміниться.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підхопив оцінку спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ, які не сильно розкритикували хід голосування та висловили надію на покращення ситуації у «обраному цим голосуванням» уряді.

Кобахідзе заявив, що прес-конференція міжнародних моніторингових місій довела, що немає «ніяких сумнівів та знаків питання» у зв’язку з легітимацією парламентських виборів у Грузії.

Підкуп виборців

На парламентських виборах у Грузії міжнародні спостерігачі зафіксували безліч порушень.