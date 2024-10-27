Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Грузию прибудет Орбан

Свой к своим — в Грузию прибудет Орбан, первым поздравивший «Грузинскую мечту» с победой

27 окт 2024, 18:21
999

До Грузії прибуде прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Він одним із перших привітав правлячу партію із перемогою.


.

Адміністрація уряду повідомляє, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан із офіційним візитом прибуде до Грузії 28−29 жовтня.

Повідомляється, що 29 жовтня в Адміністрації уряду Грузії відбудеться офіційна церемонія зустрічі прем'єр-міністра Орбана.

Не дочекавшись початкових результатів ЦВК, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав «Грузинську мрію» з перемогою на підставі лише проурядових екзит-полів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров