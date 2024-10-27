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В Грузию прибудет Орбан
Свой к своим — в Грузию прибудет Орбан, первым поздравивший «Грузинскую мечту» с победойhttps://racurs.ua/n200650-svoy-k-svoim-v-gruziu-pribudet-orban-pervym-pozdravivshiy-gruzinskuu-mechtu-s-pobedoy.htmlРакурс
До Грузії прибуде прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Він одним із перших привітав правлячу партію із перемогою.
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Адміністрація уряду повідомляє, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан із офіційним візитом прибуде до Грузії 28−29 жовтня.
Повідомляється, що 29 жовтня в Адміністрації уряду Грузії відбудеться офіційна церемонія зустрічі прем'єр-міністра Орбана.
Не дочекавшись початкових результатів ЦВК, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав «Грузинську мрію» з перемогою на підставі лише проурядових екзит-полів.
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