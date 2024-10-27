В Грузию прибудет Орбан

https://racurs.ua/n200650-svoy-k-svoim-v-gruziu-pribudet-orban-pervym-pozdravivshiy-gruzinskuu-mechtu-s-pobedoy.html

Ракурс

До Грузії прибуде прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Він одним із перших привітав правлячу партію із перемогою.

.

Адміністрація уряду повідомляє, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан із офіційним візитом прибуде до Грузії 28−29 жовтня.

Повідомляється, що 29 жовтня в Адміністрації уряду Грузії відбудеться офіційна церемонія зустрічі прем'єр-міністра Орбана.

Не дочекавшись початкових результатів ЦВК, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав «Грузинську мрію» з перемогою на підставі лише проурядових екзит-полів.