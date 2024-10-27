Болгары избрали седьмой парламент за последние четыре года - на экзитполах побеждают правоцентристы

https://racurs.ua/n200657-bolgary-izbrali-sedmoy-parlament-za-poslednie-chetyre-goda-na-ekzitpolah-pobejdaut-pravocentristy.html

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Болгари 27 жовтня обрали парламент — усьоме за останні чотири роки. У країни відбулися парламентські вибори, у яких змагалися 19 партій, дев’ять коаліцій та один незалежний кандидат.

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На виборах до Народних зборів у Болгарії відкрили 12 тис. 879 виборчих дільниць, за кордоном — 719.

Екзит-поли передбачають перемогу правоцентристів, проросійська партія «Відродження» — на третьому місці

Опитування виборців після виборів парламенту Болгарії, що відбулися в неділю, передбачають перемогу правоцентристської партії ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії): у неї, згідно з прогнозами, 26,4% голосів.

Друге місце, судячи з екзит-полів, має посісти проєвропейська антикорупційна коаліція ПП-ДБ (Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія), яка набирає 14,9%.

На третьому місці націоналістична партія «Відродження», що вважається проросійською: за неї, судячи з екзит-полів, проголосували 12,9% голосів.

Щоб сформувати новий уряд країни, ГЕРБ має сформувати коаліцію — і її найімовірнішим партнером називали ПП-ДБ.

Це вже сьомі парламентські вибори у Болгарії за останні чотири роки. Попередні вибори закінчувалися політичними кризами чи створенням недовговічних коаліцій.

У Болгарії триває політична криза — політичні фракції не можуть створити стабільну правлячу коаліцію.

Через це у Болгарії не запровадили євро, затримується фінансування від ЄС тощо.

Плани щодо приєднання до єврозони вже двічі відкладалися через недотримання цільових показників інфляції. Наразі приєднання заплановане на 25 січня 2025 року.

Низка позачергових виборів почалася з 2020 року, коли протести проти хабарництва допомогли розірвати коаліцію на чолі з правоцентристською партією GERB («Громадяни за європейський розвиток Болгарії»).

Останнє голосування, яке відбулося в червні разом із виборами до Європарламенту, не виявило переможця, і жодна з нових політичних сил, які з’явилися в останні роки, не змогла сформувати стабільний уряд.

Після голосування у червні трьом різним політичним партіям була запропонована можливість сформувати коаліцію в Національних зборах Болгарії. Однак правоцентристській GERB, реформістській «Ми продовжуємо зміни» та популістській «Є такий народ» не вдалося зібрати більшість.