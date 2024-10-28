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Ракурс
Российский «шахед» пролетел «критически близко» от Хмельницкой АЭС

Российский «шахед» пролетел «критически близко» от Хмельницкой АЭС

28 окт 2024, 15:56
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«Енергоатом» заявив, що російський «шахед» пролетів «критично близько» від Хмельницької АЕС.


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Останнім часом кількість подібних випадків почастішала. У компанії припускали, що рф може готуватися до ударів по українській ядерній інфраструктурі.

У ніч з 27 на 28 жовтня на Хмельниччині зафіксували найдовшу повітряну тривогу за весь час повномасштабної війни — небезпека повітряних ударів в області тривала 11 годин.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, над регіоном збили 10 російських ударних дронів. Унаслідок атаки пошкоджені вікна в житловому будинку, приміщення гаража та автомобіль. Інформації про загиблих чи поранених станом на обід 28 жовтня не надходило.

Источник: Ракурс


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