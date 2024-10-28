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Ракурс
Сеул может отменить мораторий на оказание летальной помощи воюющей стране

Сеул может отменить мораторий на оказание летальной помощи воюющей стране

28 окт 2024, 16:32
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Південна Корея може поставити Україні зброю скасувавши мораторій на надання летальної допомоги воюючій країні.


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Bloomberg пише, що якщо частина величезних запасів артилерійських снарядів Сеула почне прямувати безпосередньо до Києва, поряд із поставками Пхеньяна в росію, це призведе до того, що в конфлікті будуть задіяні дві найбільші артилерійські сили у світі.

Рішення росії залучити північнокорейські війська для зміцнення своїх виснажених підрозділів змусило союзників України усвідомити, що у них мало варіантів відповіді без ще більшої ескалації конфлікту.

У понеділок, 28 жовтня, у Брюсселі високопосадовці Південної Кореї проведуть брифінг для представників НАТО і ЄС про плани КНДР направити в росію до 10 000 солдатів. У вихідні президент США Джо Байден заявив журналістам:

У нас є варіанти, все залежить від того, що вони зроблять.

Вибір варіанту дій у відповідь може розділити США та їхніх союзників. Їм доведеться вирішити, чи варто відповідати ескалацією на ескалацію у зв’язку з кроком Північної Кореї, який, за словами офіційних осіб, знаменує собою поворотний пункт у військовому конфлікті в Україні. Протистояння стає дедалі глобальнішим і в ньому бере участь дедалі більше зовнішніх гравців.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у соціальних мережах на початку жовтня, що висунута раніше цього року французька ідея щодо відправлення західного персоналу в Україну «має бути переглянута, краще пізно, ніж ніколи».

Іншим варіантом для США було б зняти з України обмеження на нанесення дальніх ударів по території росії. Але це змусить переглянути те, що раніше було червоною лінією для команди Байдена.

У розрахунки союзників входить і той факт, що сучасні північнокорейські війська ніколи не бачили реальних бойових дій. Це потенційно обмежує їхню ефективність у наданні допомоги росії.

Інший варіант може бути пов’язаний з наявними в НАТО дискусіями про те, щоб дозволити союзникам захищати повітряний простір України з прикордонних країн, таких як Польща і Румунія, сказала людина, знайома з ходом обговорень.

За словами одного з чиновників, США і Європі варто було б вжити більш активних дій відразу після того, як Північна Корея почала допомагати росії ракетами. Крім того, союзники навряд чи зможуть ухвалити якісь важливі рішення до виборів у США 5 листопада, додав співрозмовник.

Источник: Ракурс


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