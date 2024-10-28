Орбан прибыл в Тбилиси на фоне противоречивых выборов в стране, его освистали

https://racurs.ua/n200679-orban-pribyl-v-tbilisi-na-fone-protivorechivyh-vyborov-v-strane-ego-osvistali.html

Ракурс

Угорський прем'єр Орбан прибув до Тбілісі для переговорів із грузинською владою після суперечливих парламентських виборів у країні.

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Прибуття літака транслювали провладні грузинські телеканали, зокрема Imedi, який протитрував його як «прем'єра країни, що головує в ЄС».

Згодом прем'єр-міністра Угорщини освистали в Тбілісі, пише Sova. Кортеж політика, який залишав готель Marriot на проспекті Руставелі, проїхав повз протестувальників, які зібралися в центрі міста. Біля парламенту Грузії увечері 28 жовтня проходить стихійна акція проти масових фальсифікацій на парламентських виборах.

У момент, коли повз готель проходили протестувальники, з будівлі вийшов Орбан у супроводі охорони. Маніфестанти, які помітили його, почали освистувати політика.

На відео, опублікованому в телеграм-каналі журналістки Катерини Котрікадзе, чутно, як присутні кричали Орбану «Курва». Видання Paper Kartuli уточнює, що на адресу угорського прем'єра також лунали вигуки «путін — хуйло» і «Русебо» («росіяни»). Коли автомобілі проїжджали повз людей, ті свистіли і гуділи.

Прем'єра Угорщини звинувачують у спробі легітимації «Грузинської мрії», яка, за офіційними даними, перемогла на виборах. Орбан став першим і єдиним іноземним лідером (окрім президента і прем'єра сусідніх Азербайджану та Вірменії), який привітав правлячу партію з перемогою. Ба більше, через два дні після виборів він особисто прибув до Тбілісі.

Демонстранти у Тбілісі збираються біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі — його вже перекрили, пише Paper Kartuli. За оцінками медіа, на акції вже зібралися близько 300 людей.

Раніше виборча комісія заявила про перемогу провладної партії «Грузинська мрія» на виборах, однак всі 4 опозиційні партії цього не визнають. Підсумки виборів не визнала й президент Грузії Саломе Зурабішвілі — і призначила акцію протесту на сьогоднішній вечір.