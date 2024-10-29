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Российские захватчики потеряли уже более 692 тыс. человек, фото: «Похороны.ру»

Российская армия за сутки потеряла 1360 человек (ИНФОГРАФИКА)

29 окт 2024, 10:01
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 692 тис. 80 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 360 осіб. Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 129 танків;
  • 18 тис. 404 бойові броньовані машини;
  • 19 тис. 917 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 241 одиницю РСЗВ;
  • 984 одиниці засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 17 тис. 939 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 625 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 27 тис. 749 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 566 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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