Російські загарбники втратили вже понад 692 тис. осіб, фото: «Похороны.ру»

https://racurs.ua/ua/n200691-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1360-osib-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 692 тис. 80 осіб.

.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 360 осіб. Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: