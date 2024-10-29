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Російська армія за добу втратила 1360 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n200691-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1360-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 692 тис. 80 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 360 осіб. Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 129 танків;
- 18 тис. 404 бойові броньовані машини;
- 19 тис. 917 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 241 одиницю РСЗВ;
- 984 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 17 тис. 939 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 625 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 27 тис. 749 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 566 одиниць спеціальної техніки.
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