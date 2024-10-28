ЗСУ знищили нову російську РЛС «Гармонь-М». Фото:

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Сили оборони України знищили сучасну радіолокаційну станцію «Гармонь-М».

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На Краматорському напрямку українські захисники завдали удару по російських позиціях. Ця станція, що з березня 2024 року перебувала на озброєнні мотострілецьких підрозділів Центрального військового округу рф, мала забезпечувати контроль за повітряною обстановкою. Ворожий об'єкт знищили FPV-дроном. Про це прес-служба ОСУВ «Хортиця» повідомила в Telegram.

Як відомо, «Гармонь-М» — це новітня розробка російської оборонної промисловості, яка призначена для виявлення та відстеження повітряних цілей. Ця РЛС є важливим компонентом сучасних систем ППО, забезпечуючи оперативне виявлення як літаків, так і безпілотних літальних апаратів. Вона може виявляти повітряні цілі на відстані до 45 км.

Нагадаємо, російські загарбники пішли в масовану атаку на Курахівському напрямку. Таврійські десантники ворожий штурм зупинили й знищили 12 бронемашин: дев’ять бронемашин, два танки, БМПТ «Термінатор» та чотири мотоцикли.