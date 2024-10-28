Десантники відбили масовану атаку окупантів. Фото:

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Таврійські десантники відбили масовану атаку окупантів на Курахівському напрямку

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Ворог кинув на штурм 13 бронемашин з піхотою, чотири танки, бойову машину підтримки танків «Термінатор» та чотири мотоцикли. Таким чином росіяни намагалися прорвати оборону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це Десантно-штурмові війська Збройних сил України 28 жовтня повідомили у Facebook.

Зазначається, що окупанти потрапили у справжню смертельну карусель — ворогів почали розстрілювати як у тирі. По загарбниках били артилерією, ударними дронами та протитанковими ракетними комплексами. Також противник підривався на мінах.

У ході бою бійці 79-ки знищили 12 одиниць техніки: дев’ять бронемашин, два танки, БМПТ «Термінатор» та чотири мотоцикли. Ще дві бронемашини були пошкоджені. «Вантажем 200» стали 25 окупантів, а 23 дістали поранення.

Нагадаємо, бойові машини піхоти Bradley та танки Abrams беруть участь у військовій операції України в Курській області. Зокрема, вони викосили ворожу посадку, знищивши за допомогою протитанкової ракети TOW укриття окупантів та забезпечили потужну вогневу підтримку нашій піхоті.