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Робота БМП Bradley та танка Abrams на Курщині. Скріншот з відео
Роботу БМП Bradley та танка Abrams на Курщині показали військові (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200663-robotu-bmp-bradley-ta-tanka-abrams-na-kurschyni-pokazaly-viyskovi-vidno.htmlРакурс
Американська бронетехніка нищить росіян у Курській орбласті.
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Зокрема, до бойових дій на території країни-агресора залучені бойові машини Bradley та танки Abrams. Вони викосили ворожу посадку, знищивши за допомогою протитанкової ракети TOW укриття окупантів та забезпечили потужну вогневу підтримку нашій піхоті. Про це 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ повідомила у Facebook.
Командування зазначило, що це абсолютно новий досвід для бійців, сповнений викликів.
Чи міг би хтось уявити ще півкроку тому, що американська техніка буде на території ворога? — додали в ОМБР.
Нагадаємо, 47-ма окрема механізована бригада нещодавно показала роботу бойової машини піхоти Bradley у взаємодії з танком Abrams.