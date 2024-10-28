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Ракурс
Работа БМП Bradley и танка Abrams на Курщине. Скриншот с видео

Работу БМП Bradley и танка Abrams на Курщине показали военные (ВИДЕО)

28 окт 2024, 10:48
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Американська бронетехніка нищить росіян у Курській орбласті.


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Зокрема, до бойових дій на території країни-агресора залучені бойові машини Bradley та танки Abrams. Вони викосили ворожу посадку, знищивши за допомогою протитанкової ракети TOW укриття окупантів та забезпечили потужну вогневу підтримку нашій піхоті. Про це 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ повідомила у Facebook.

Командування зазначило, що це абсолютно новий досвід для бійців, сповнений викликів.

Чи міг би хтось уявити ще півкроку тому, що американська техніка буде на території ворога? — додали в ОМБР.

Нагадаємо, 47-ма окрема механізована бригада нещодавно показала роботу бойової машини піхоти Bradley у взаємодії з танком Abrams.

Источник: Ракурс


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