Рашисти вдарили по Харкову ракетою-гібридом — мерhttps://racurs.ua/ua/n200690-rashysty-vdaryly-po-harkovu-raketou-gibrydom-mer.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 29 жовтня, о 02.51 вдарили по Харкову ракетою-гібридом «Грім-Є1».
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Поцілили у приватний будинок в Основʼянському районі. Результат — 4 будинки зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені. Четверо загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятівники, — розповів він.
За словами Терехова, останніми днями росіяни сконцентрувалися саме на терористичних ударах по Харкову — бʼють по житлових будинках, по історичних памʼятках, по символах міста, таких, як «Держпром».
Прошу всіх бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, — наголосив він.
«Гром-Е1» — це гібрид ракети та некерованої авіаційної бомби. Вона має крила, котрі розкриваються в повітрі й забезпечують дальність і точність. Вперше рашисти вдарили нею по Україні у 2023 році. Зокрема, у березі 2023 року у мережі з’явилися фото уламків цієї ракети, зняті «десь в полях».
В продовження теми wunderwaffe — залишки російської керованої ракети «Гром-Э1» знайдені десь в полях.
Скріни з відео в Тік-Ток pic.twitter.com/UJDsiRe4Oh
— MilitaryAviationInUa (@MilAviaUA) March 12, 2023