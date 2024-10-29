Ракета-гібрид «Грім-Є1», фото: Wheel News

https://racurs.ua/ua/n200690-rashysty-vdaryly-po-harkovu-raketou-gibrydom-mer.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 29 жовтня, о 02.51 вдарили по Харкову ракетою-гібридом «Грім-Є1».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Поцілили у приватний будинок в Основʼянському районі. Результат — 4 будинки зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені. Четверо загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятівники, — розповів він.

За словами Терехова, останніми днями росіяни сконцентрувалися саме на терористичних ударах по Харкову — бʼють по житлових будинках, по історичних памʼятках, по символах міста, таких, як «Держпром».

Прошу всіх бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, — наголосив він.

«Гром-Е1» — це гібрид ракети та некерованої авіаційної бомби. Вона має крила, котрі розкриваються в повітрі й забезпечують дальність і точність. Вперше рашисти вдарили нею по Україні у 2023 році. Зокрема, у березі 2023 року у мережі з’явилися фото уламків цієї ракети, зняті «десь в полях».