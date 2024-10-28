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Ракурс
Бомба влетіла в кабінет одного із суддів - поліція про атаку на Держпром

Бомба влетіла в кабінет одного із суддів — поліція про атаку на Держпром (ФОТО, ВІДЕО)

28 жов 2024, 23:29
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У харківський Держпром було пряме влучання російської авіабомби.


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Про це увечері 28 жовтня повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За його словами, влучило в під’їзд, де розташований господарський суд: бомба влетіла просто в кабінет одного із суддів.

За попередніми даними, російські війська використали фугасну авіабомбу з модулем планерування та корекції.

Держпром — це пам’ятка архітектури в стилі конструктивізму у центрі Харкова на площі Свободи. Назва розшифровується як Будинок Державної промисловості.

Держпром був побудований впродовж 1925−1928 років. У 2017 році харківський Держпром внесли до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як пам’ятку архітектури в стилі конструктивізму. У вересні минулого року ЮНЕСКО внесла Держпром у список обʼєктів для посиленого захисту.

Джерело: Ракурс


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