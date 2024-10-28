Бомба влетела в кабинет одного из судей – полиция об атаке на Госпром

https://racurs.ua/n200687-bomba-vletela-v-kabinet-odnogo-iz-sudey-policiya-ob-atake-na-gosprom-foto-video.html

Ракурс

У харківський Держпром було пряме влучання російської авіабомби.

.

Про це увечері 28 жовтня повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За його словами, влучило в під’їзд, де розташований господарський суд: бомба влетіла просто в кабінет одного із суддів.

За попередніми даними, російські війська використали фугасну авіабомбу з модулем планерування та корекції.

Держпром — це пам’ятка архітектури в стилі конструктивізму у центрі Харкова на площі Свободи. Назва розшифровується як Будинок Державної промисловості.

Держпром був побудований впродовж 1925−1928 років. У 2017 році харківський Держпром внесли до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як пам’ятку архітектури в стилі конструктивізму. У вересні минулого року ЮНЕСКО внесла Держпром у список обʼєктів для посиленого захисту.