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Бомба влетела в кабинет одного из судей – полиция об атаке на Госпром

Бомба влетела в кабинет одного из судей — полиция об атаке на Госпром (ФОТО, ВИДЕО)

28 окт 2024, 23:29
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У харківський Держпром було пряме влучання російської авіабомби.


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Про це увечері 28 жовтня повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За його словами, влучило в під’їзд, де розташований господарський суд: бомба влетіла просто в кабінет одного із суддів.

За попередніми даними, російські війська використали фугасну авіабомбу з модулем планерування та корекції.

Держпром — це пам’ятка архітектури в стилі конструктивізму у центрі Харкова на площі Свободи. Назва розшифровується як Будинок Державної промисловості.

Держпром був побудований впродовж 1925−1928 років. У 2017 році харківський Держпром внесли до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як пам’ятку архітектури в стилі конструктивізму. У вересні минулого року ЮНЕСКО внесла Держпром у список обʼєктів для посиленого захисту.

Источник: Ракурс


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