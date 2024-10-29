Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Сергій Лисак

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У Кривому Розі до 14 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по місту, завданого рашистами вчора, 28 жовтня, надвечір.

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10 з них госпіталізовані — один поранений у тяжкому стані, у стані середньої тяжкості. Про це нас своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка, — зазначив Лисак.

Пожежу, яка виникла після «прильоту», рятувальники вже загасили. У місті:

пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля;

знищені 12 гаражів, ще 10 — понівечені;

зачепило газогін.

Крім того, ворог обстрілював з РСЗВ «Град», артилерією та бив дронами-камікадзе по Нікопольщині.