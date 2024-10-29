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Последствия ракетного удара по Кривому Рогу, фото: Сергей Лысак
В Кривом Роге возросло количество пострадавших в результате российского ракетного удара (ФОТО)https://racurs.ua/n200689-v-krivom-roge-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskogo-raketnogo-udara-foto.htmlРакурс
У Кривому Розі до 14 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по місту, завданого рашистами вчора, 28 жовтня, надвечір.
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10 з них госпіталізовані — один поранений у тяжкому стані, у стані середньої тяжкості. Про це нас своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка, — зазначив Лисак.
Пожежу, яка виникла після «прильоту», рятувальники вже загасили. У місті:
- пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля;
- знищені 12 гаражів, ще 10 — понівечені;
- зачепило газогін.
Крім того, ворог обстрілював з РСЗВ «Град», артилерією та бив дронами-камікадзе по Нікопольщині.
Поцілив по Нікополю, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватний будинок, газогін. Люди вціліли, — розповів Лисак.
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