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Ракурс
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу, фото: Сергей Лысак

В Кривом Роге возросло количество пострадавших в результате российского ракетного удара (ФОТО)

29 окт 2024, 08:59
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У Кривому Розі до 14 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по місту, завданого рашистами вчора, 28 жовтня, надвечір.


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10 з них госпіталізовані — один поранений у тяжкому стані, у стані середньої тяжкості. Про це нас своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка, — зазначив Лисак.

Пожежу, яка виникла після «прильоту», рятувальники вже загасили. У місті:

  • пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля;
  • знищені 12 гаражів, ще 10 — понівечені;
  • зачепило газогін.

Крім того, ворог обстрілював з РСЗВ «Град», артилерією та бив дронами-камікадзе по Нікопольщині.

Поцілив по Нікополю, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватний будинок, газогін. Люди вціліли, — розповів Лисак.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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