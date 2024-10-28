В Кривом Роге баллистика попала в трехэтажный жилой дом, начался пожар

https://racurs.ua/n200686-v-krivom-roge-ballistika-popala-v-trehetajnyy-jiloy-dom-nachalsya-pojar-video.html

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У Кривому Розі наразі відомо про 10 постраждалих, пошкоджено триповерховий житловий будинок. Про це повідомив керівник ОВА Лисак.

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надвечір 28 жовтня російни атакували місто балістикою, попередньо — «Іскандером».