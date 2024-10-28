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Ракурс
В Кривом Роге баллистика попала в трехэтажный жилой дом, начался пожар

В Кривом Роге баллистика попала в трехэтажный жилой дом, начался пожар (ВИДЕО)

28 окт 2024, 23:14
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У Кривому Розі наразі відомо про 10 постраждалих, пошкоджено триповерховий житловий будинок. Про це повідомив керівник ОВА Лисак.


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надвечір 28 жовтня російни атакували місто балістикою, попередньо — «Іскандером».

У домі та господарських спорудах виникла пожежа. Понівечені також медзаклад, авто, газогон. На місці працюють всі служби, — написав також він

Источник: Ракурс


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