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Ракурс
У Кривому Розі балістика влучила у триповерховий житловий будинок

У Кривому Розі балістика влучила у триповерховий житловий будинок, почалася пожежа (ВІДЕО)

28 жов 2024, 23:14
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У Кривому Розі наразі відомо про 10 постраждалих, пошкоджено триповерховий житловий будинок. Про це повідомив керівник ОВА Лисак.


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надвечір 28 жовтня російни атакували місто балістикою, попередньо — «Іскандером».

У домі та господарських спорудах виникла пожежа. Понівечені також медзаклад, авто, газогон. На місці працюють всі служби, — написав також він

Джерело: Ракурс


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