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В Украине мобилизовали уже более миллиона граждан, фото: Минобороны Украины

Количество мобилизованных украинцев назвали в СНБО

29 окт 2024, 13:56
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В Україні вже мобілізували понад мільйон громадян, заявив сьогодні, 29 жовтня, у Верховній Раді заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Усього до сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%, — розповів Литвиненко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

Источник: Ракурс


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