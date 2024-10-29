Количество мобилизованных украинцев назвали в СНБО

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В Украине мобилизовали уже более миллиона граждан, фото: Минобороны Украины
Количество мобилизованных украинцев назвали в СНБОhttps://racurs.ua/n200699-kolichestvo-mobilizovannyh-ukraincev-nazvali-v-snbo.htmlРакурс
В Україні вже мобілізували понад мільйон громадян, заявив сьогодні, 29 жовтня, у Верховній Раді заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Усього до сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%, — розповів Литвиненко.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.
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