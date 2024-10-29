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Ракурс
Результаты голосования за продление военного положения, фото: Ярослав Железняк

Рада поддержала продление военного положения еще на 90 дней

29 окт 2024, 13:18
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Верховна Рада сьогодні, 29 жовтня, підтримала закони № 12152 та № 12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.


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Доповідав обидва закони секретар РНБО Олександр Литвиненко. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, за продовження мобілізації — 304.

Таким чином, воєнний стан триватиме щонайменше до 7 лютого 2025 року.

Це було 13-те вже голосування за воєнний стан, — зазначив Железняк.

Результати голосування за продовження воєнного стану, фото: Ярослав Железняк

Источник: Ракурс


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