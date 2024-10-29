Рада поддержала продление военного положения еще на 90 дней

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Результаты голосования за продление военного положения, фото: Ярослав Железняк
Рада поддержала продление военного положения еще на 90 днейhttps://racurs.ua/n200698-rada-podderjala-prodlenie-voennogo-polojeniya-esche-na-90-dney.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 29 жовтня, підтримала закони № 12152 та № 12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.
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Доповідав обидва закони секретар РНБО Олександр Литвиненко. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, за продовження мобілізації — 304.
Таким чином, воєнний стан триватиме щонайменше до 7 лютого 2025 року.
Це було 13-те вже голосування за воєнний стан, — зазначив Железняк.
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