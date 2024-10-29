Мощный «салют» во временно оккупированном Луганске, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n200697-moschnyy-vzryv-progremel-v-okkupirovannom-luganske-video.html

Ракурс

У Луганську сьогодні, 29 жовтня, вранці після «прильоту» пролунав потужний вибух.

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Ймовірно, сталося влучання у місце, де окупанти зберігали боєприпаси. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

В соцмережах показали відео, на якому добре видно, як на фоні густого диму після «прильоту» відбувся потужний вибух! Ймовірно, саме там зберігали боєприпаси, аби постачати їх на лінію розмежування. Раніше в районі «прильоту» була законсервована військова частина, — зазначив він.

За словами Лисогора, відомо, що наразі в Луганську перекритий рух біля парку Горького.

Це рекреаційна зона для відпочинку містян. Втім росіяни цинічно розміщують саме там склади для зброї та техніки — поближче до цивільного населення, адже людські життя для них нічого не варті, — зауважив він.

На думку очільника ОВА, сьогоднішній «приліт» відобразиться в бойових діях на передовій.

Для поповнення складів і побудови нових логістичних шляхів знадобиться чимало часу. Часу, який дуже цінний для наших Сил Оборони. Додаткова хвилина — рятує нашим бійцям життя та дає змогу і надалі боронити кожен метр Луганської землі. А отже, залишати нашим людям шанс на повернення додому, — наголосив він.

Водночас окупанти заявили, що Луганськ було атаковано «ракетами невстановленого типу», вже традиційно запевнивши, що атаку нібито було «відбито», проте «здетонували уламки».