Россияне снова обстреляли Херсон, фото: «Район.Херсон»

https://racurs.ua/n200696-rossiyskiy-obstrel-unes-jizni-dvuh-chelovek-v-hersone-ova.html

Ракурс

Російські війська сьогодні, 29 жовтня, о 08.45 обстріляли Херсон.

.

В результаті є загиблі та поранені. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Відомо про двох загиблих:

62-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав поранення несумісні з життям;

66-річна жінка дістала поранення, несумісні з життям

Ще семеро людей травмовані:

троє жінок віком 40, 47 та 40 років;

четверо чоловіків віком 54, 39, 53 та 19 років.