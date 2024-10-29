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Ракурс
Россияне снова обстреляли Херсон, фото: «Район.Херсон»

Российский обстрел унес жизни двух человек в Херсоне — ОВА

29 окт 2024, 12:45
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Російські війська сьогодні, 29 жовтня, о 08.45 обстріляли Херсон.


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В результаті є загиблі та поранені. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Відомо про двох загиблих:

  • 62-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав поранення несумісні з життям;
  • 66-річна жінка дістала поранення, несумісні з життям

Ще семеро людей травмовані:

  • троє жінок віком 40, 47 та 40 років;
  • четверо чоловіків віком 54, 39, 53 та 19 років.

У них — вибухові травми та уламкові поранення. Одному херсонцю надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Решта — наразі перебувають у медзакладах, де отримують необхідну допомогу, — розповіли в ОВА.

Источник: Ракурс


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