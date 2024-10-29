Последствия российского авиаудара по Харькову, фото: Харьковская областная прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 29 жовтня, близько 2.50 завдали авіаудару по Основʼянському району Харкова.

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В результаті загинули чотири людини — двоє чоловіків віком 25 та 26 років та двоє жінок віком 70 та 86 років. Ще двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Також внаслідок авіаудару три будинки зруйновано повністю, ще понад 20 — пошкоджено.

Попередньо, російська армія вдарила по місту ФАБ-500 з УМПК, — розповіли в прокуратурі.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).