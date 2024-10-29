В Польше обнаружили контрабандные волосы из Украины, фото: Таможенно-налоговая администрация Подкарпатского воеводства Польши

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Контрабандне людське волосся загальною масою 18 кг виявили польські митники на прикордонному переході «Кросцєнько — Смільниця» на кордоні з Україною.

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Про це повідомляє прес-служба Митно-податкової адміністрації Підкарпатського воєводства Польщі.

Товар, вартістю якого оцінюється у понад 100 тис. злотих (понад мільйон гривень), був захований у сховці в автобусі, який в’їжджав до Польщі з України.

Пасма волосся довжиною від 40 до 85 см були заховані в підлозі автобуса. Ринкова вартість волосся, яке важило понад 18 кг, була оцінена у 101 тис. злотих, — розповіли польські митники.

Зазначається, що 44-річний водій автобуса, громадянин України, зізнався в контрабанді.

Не повідомивши про товар для контролю та не сплативши ввізного мита, він завдав державному бюджету збитків у розмірі 23 тис. злотих ПДВ. Подальше провадження у цій справі веде Підкарпатська митно-фіскальна служба в Перемишлі, — вказано в повідомленні.

Наразі водія оштрафовано на 7 тис. злотих.