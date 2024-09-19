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Из Украины пытались вывезти скрипку, вероятно, работы Страдивари, фото: ГПСУ

Скрипку Страдивари пытались вывезти из Украины (ФОТО)

19 сен 2024, 22:16
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Скрипку, ймовірно, італійського майстра Страдіварі, виявили прикордонники Львівського загону в автомобілі, який прямував на виїзд з України.


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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Її виявили у багажнику автомобіля марки «MITSUBISHI» у пункті пропуску «Краківець», що на кордоні з Польщею, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ця скрипка може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі — цей інструмент вирізняється особливою чистотою звучання й неабияк цінується у світі.

Представники митниці музичний інструмент вилучили. Чи становить він культурну та історичну цінність, встановить експертиза, — зазначили у відомстві.

З України намагалися вивезти скрипку, ймовірно, роботи Страдіварі, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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