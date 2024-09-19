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В Сумах завершены поисково-спасательные работы на месте российского авиаудара, фото: ГСЧС

Поисково-спасательные работы в Сумах завершены — ГСЧС (ФОТО)

19 сен 2024, 21:58
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У Сумах рятувальники завершили роботи на місці авіаційного удару, завданого ворогом по геріатричному пансіонату сьогодні, 19 вересня.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

  • з пошкодженої будівлі співробітникам ДСНС вдалось евакуювати 147 осіб;
  • 13 осіб травмовано;
  • загинула 70-ти літня жінка.

У Сумах завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського авіаудару, фото: ДСНС

Нагадаємо, Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що в пансіонаті для літніх людей у Сумах, який сьогодні зазнав російського авіаудару, перебували понад 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу.

Источник: Ракурс


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