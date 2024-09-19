Последствия российского авиаудара по Сумам, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n199460-v-pansionate-dlya-pojilyh-ludey-v-sumah-byli-pochti-300-chelovek-zelenskiy.html

Ракурс

У Сумах тривають рятувальні роботи після удару російської бомби по пансіонату для літніх людей.

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За наявною зараз інформацією, у будівлі були майже 300 людей — понад 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Про це у своєму вечірньому відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Триває евакуація людей і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей — не військова база, не військовий об'єкт, — наголосив він.

За словами Зеленського, впродовж сьогоднішньої доби, 19 вересня, російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб.