Последствия российского удара по гериатрическому пансионату в Сумской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n199454-rashisty-udarili-po-geriatricheskomu-pansionatu-v-sumah-gde-nahodyatsya-pojilye-ludi-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 19 вересня, вдарили по п’ятиповерховій будівлі геріатричного пансіонату у Сумах.

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В результаті одна людина загинула, ще 12 постраждали. Про це повідомили прес-служби Сумської ОВА та ДСНС.

Частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб, — зазначили у ДСНС. — Людей під завалами немає.

До робіт залучені п’ять автобусів, а також два медичні розрахунки ДСНС для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів.