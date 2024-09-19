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Последствия российского удара по гериатрическому пансионату в Сумской области, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по гериатрическому пансионату в Сумах, где находятся пожилые люди (ФОТО)https://racurs.ua/n199454-rashisty-udarili-po-geriatricheskomu-pansionatu-v-sumah-gde-nahodyatsya-pojilye-ludi-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 вересня, вдарили по п’ятиповерховій будівлі геріатричного пансіонату у Сумах.
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В результаті одна людина загинула, ще 12 постраждали. Про це повідомили прес-служби Сумської ОВА та ДСНС.
Частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб, — зазначили у ДСНС. — Людей під завалами немає.
До робіт залучені п’ять автобусів, а також два медичні розрахунки ДСНС для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів.
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