Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по гериатрическому пансионату в Сумской области, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по гериатрическому пансионату в Сумах, где находятся пожилые люди (ФОТО)

19 сен 2024, 18:32
999

Російські загарбники сьогодні, 19 вересня, вдарили по п’ятиповерховій будівлі геріатричного пансіонату у Сумах.


.

В результаті одна людина загинула, ще 12 постраждали. Про це повідомили прес-служби Сумської ОВА та ДСНС.

Частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб, — зазначили у ДСНС. — Людей під завалами немає.

До робіт залучені п’ять автобусів, а також два медичні розрахунки ДСНС для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів.

Наслідки російського удару по геріатричному пансіонату на Сумщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров