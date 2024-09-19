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Ракурс
Наслідки російського удару по геріатричному пансіонату на Сумщині, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по геріатричному пансіонату у Сумах, де перебувають люди похилого віку (ФОТО)

19 вер 2024, 18:32
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Російські загарбники сьогодні, 19 вересня, вдарили по п’ятиповерховій будівлі геріатричного пансіонату у Сумах.


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В результаті одна людина загинула, ще 12 постраждали. Про це повідомили прес-служби Сумської ОВА та ДСНС.

Частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб, — зазначили у ДСНС. — Людей під завалами немає.

До робіт залучені п’ять автобусів, а також два медичні розрахунки ДСНС для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів.

Наслідки російського удару по геріатричному пансіонату на Сумщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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