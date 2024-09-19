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У Сумах завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського авіаудару, фото: ДСНС
Пошуково-рятувальні роботи у Сумах завершено — ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199461-poshukovo-ryatuvalni-roboty-u-sumah-zaversheno-dsns-foto.htmlРакурс
У Сумах рятувальники завершили роботи на місці авіаційного удару, завданого ворогом по геріатричному пансіонату сьогодні, 19 вересня.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що:
- з пошкодженої будівлі співробітникам ДСНС вдалось евакуювати 147 осіб;
- 13 осіб травмовано;
- загинула 70-ти літня жінка.
Нагадаємо, Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що в пансіонаті для літніх людей у Сумах, який сьогодні зазнав російського авіаудару, перебували понад 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу.