З України намагалися вивезти скрипку, ймовірно, роботи Страдіварі, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n199462-skrypku-stradivari-namagalysya-vyvezty-z-ukrayiny-foto.html

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Скрипку, ймовірно, італійського майстра Страдіварі, виявили прикордонники Львівського загону в автомобілі, який прямував на виїзд з України.

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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Її виявили у багажнику автомобіля марки «MITSUBISHI» у пункті пропуску «Краківець», що на кордоні з Польщею, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ця скрипка може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі — цей інструмент вирізняється особливою чистотою звучання й неабияк цінується у світі.