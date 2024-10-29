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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку «шахедами» по Украине, инфографика: Воздушные силы ВСУ

26 БПЛА сбили силы ПВО Украины в ночь на 29 октября (ИНФОГРАФИКА)

29 окт 2024, 10:56
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 жовтня (із 22.00 28 жовтня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

  • запущеною з окупованого Криму по Кривому Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М»
  • 48 ударними БПЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків російських Орла та Курська — рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні. — Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Станом на 09.00:

  • підтверджено збиття 26 ворожих БПЛА;
  • 20 безпілотників локаційно втрачено;
  • один безпілотник повернувся в росію.

Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку «шахедами» по Україні, інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Источник: Ракурс


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