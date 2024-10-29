Обломки дронов упали в двух районах Киева — пятеро пострадавших

Последствия падения обломков дронов в Киеве, фото: КМВА

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 жовтня, здійснили 18-ту з початку жовтня повітряну атаку по Києву. Повітряну тривогу у столиці за ніч оголошували двічі і сумарно вона тривала понад чотири години.

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Ворожі дрони заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами ППО були вчасно виявлені та знешкоджені. Проте зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах Києва, повідомляє прес-служба КМВА.

В результаті падіння уламків: