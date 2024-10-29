Уламки дронів упали в двох районах Києва — п’ятеро постраждалих

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Наслідки падіння уламків дронів у Києві, фото: КМВА
Уламки дронів упали в двох районах Києва — п’ятеро постраждалихhttps://racurs.ua/ua/n200688-ulamky-droniv-upaly-v-dvoh-rayonah-kyieva-p-yatero-postrajdalyh.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 жовтня, здійснили 18-ту з початку жовтня повітряну атаку по Києву. Повітряну тривогу у столиці за ніч оголошували двічі і сумарно вона тривала понад чотири години.
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Ворожі дрони заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами ППО були вчасно виявлені та знешкоджені. Проте зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах Києва, повідомляє прес-служба КМВА.
В результаті падіння уламків:
- у Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині дев’ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі. Пожежу ліквідовано. За медичною допомогою звернулися пʼятеро постраждалих, з них одну людину госпіталізовано;
- у Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.