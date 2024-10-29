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Ракурс
Олег Макаров, фото: социальные сети

Умер народный депутат из «Голоса» Олег Макаров

29 окт 2024, 10:26
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Помер народний депутат Верховної Ради ІХ скликання, член фракції «Голос» Олег Макаров.


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Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомила прес-служба Верховної Ради.

Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова — народного депутата України дев’ятого скликання, — вказано в повідомленні.

Причини смерті не вказуються.

Макаров народився у 1965 році. Був судовим юристом, керуючим партнером, керівником юридичного підрозділу юридичної фірми, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».

У Верховній Раді Макаров обіймав посаду секретаря Комітету з питань правової політики. Крім того, він входив до ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства під час відчуження об'єктів державної власності України, розташованих за кордоном та ТСК з питань захисту прав інвесторів, а також був членом груп міжпарламентських зв’язків з Японією, Сінгапуром, Італією та Великою Британією.

Источник: Ракурс


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