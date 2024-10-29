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Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку «шахедами» по Україні, інфографіка: Повітряні сили ЗСУ
26 БПЛА збили сили ППО України в ніч на 29 жовтня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n200693-26-bpla-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-29-jovtnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 жовтня (із 22.00 28 жовтня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- запущеною з окупованого Криму по Кривому Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М»
- 48 ударними БПЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків російських Орла та Курська — рф.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні. — Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.
Станом на 09.00:
- підтверджено збиття 26 ворожих БПЛА;
- 20 безпілотників локаційно втрачено;
- один безпілотник повернувся в росію.
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