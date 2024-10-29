Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку «шахедами» по Україні, інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n200693-26-bpla-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-29-jovtnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 жовтня (із 22.00 28 жовтня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

запущеною з окупованого Криму по Кривому Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М»

48 ударними БПЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків російських Орла та Курська — рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні. — Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

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