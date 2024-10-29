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Наслідки російського авіаудару по Харкову, фото: Харківська обласна прокуратура
Наслідки нічного російського авіаудару по Харкову показала прокуратура (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200695-naslidky-nichnogo-rosiyskogo-aviaudaru-po-harkovu-pokazala-prokuratura-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 29 жовтня, близько 2.50 завдали авіаудару по Основʼянському району Харкова.
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В результаті загинули чотири людини — двоє чоловіків віком 25 та 26 років та двоє жінок віком 70 та 86 років. Ще двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Також внаслідок авіаудару три будинки зруйновано повністю, ще понад 20 — пошкоджено.
Попередньо, російська армія вдарила по місту ФАБ-500 з УМПК, — розповіли в прокуратурі.
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