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Росіяни знову обстріляли Херсон, фото: «Район.Херсон»
Російський обстріл забрав життя двох людей у Херсоні — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n200696-rosiyskyy-obstril-zabrav-jyttya-dvoh-ludey-u-hersoni-ova.htmlРакурс
Російські війська сьогодні, 29 жовтня, о 08.45 обстріляли Херсон.
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В результаті є загиблі та поранені. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Відомо про двох загиблих:
- 62-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав поранення несумісні з життям;
- 66-річна жінка дістала поранення, несумісні з життям
Ще семеро людей травмовані:
- троє жінок віком 40, 47 та 40 років;
- четверо чоловіків віком 54, 39, 53 та 19 років.
У них — вибухові травми та уламкові поранення. Одному херсонцю надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Решта — наразі перебувають у медзакладах, де отримують необхідну допомогу, — розповіли в ОВА.