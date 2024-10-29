Рада підтримала продовження воєнного стану ще на 90 днів

Результати голосування за продовження воєнного стану, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n200698-radi-pidtrymala-prodovjennya-voiennogo-stanu-sche-na-90-dniv.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 29 жовтня, підтримала закони № 12152 та № 12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

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Доповідав обидва закони секретар РНБО Олександр Литвиненко. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, за продовження мобілізації — 304.

Таким чином, воєнний стан триватиме щонайменше до 7 лютого 2025 року.